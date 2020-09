Sme rodina sa chce pred podporou núdzového stavu oboznámiť s dátami

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ministri za hnutie Sme rodina sa chcú na stredajšom rokovaní vlády oboznámiť s presnými dátami a argumentmi na vyhlásenie núdzového stavu. Hlasovať budú podľa svojho vedomia a svedomia. Pre TASR to v utorok uviedlo tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.píše hnutie vo svojom stanovisku. Premiér Igor Matovič počas pondelkového rokovania krízového štábu informoval, že pre pandémiu nového koronavírusu by sa mal na Slovensku opäť vyhlásiť núdzový stav. Tento krok musí ešte v stredu odobriť vláda.uviedol.Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.