M.Laurenčík otvoril siedmy rokovací deň 23. schôdze

Bratislava 5. februára (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS) otvoril siedmy rokovací deň 23. schôdze. V úvode sa poslanci venujú novele zákona o kritickej infraštruktúre, ktorá je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v návrhu uvádza, že zmena majiteľa kritickej infraštruktúry by mala byť podmienená súhlasom vlády. Novela zákona by však mala prejsť ešte úpravou. Avizovalo to koaličné hnutie OĽANO aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Okrem toho poslancov čaká ešte novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti, ale aj návrh, aby sa na Slovensku zaviedla nulová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na osobné ochranné prostriedky, ako sú respirátory FFP2 a FFP3. Aj o týchto návrhoch rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.