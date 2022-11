Envirorezort apeluje na ľudí, aby na cintoríny nosili živé kvety

Bratislava 2. novembra (TASR) - Envirorezort apeluje na ľudí, aby si spomienku na zosnulých pripomenuli radšej živými kvetmi alebo vencami z prírodných materiálov namiesto plastových. Tony plastových kvetov, vencov a kahancov totiž končia na skládkach odpadov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Odporúča predchádzať vzniku odpadu a to tak, že si ľudia nenakúpia veci, ktoré skončia na skládke. Uprednostniť by mali ekologické alternatívy pred plastovými. "Umelé kvety a vence sú vyrobené predovšetkým z plastu a ďalších materiálov, ktoré sa dajú len ťažko vytriediť. Výsledkom je, že skončia v zmesovom nevytriedenom komunálnom odpade a na skládke odpadov," poukazuje tlačové oddelenie rezortu.



Ďalej pripomína, že živé alebo rezané kvety, zelené časti vencov či drobné drevené ozdoby patria do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad. Do skla patria sklenené svietniky a časti kahancov. Ostatné plastové alebo kovové časti patria do zbernej nádoby na plasty a kovy.



"Správať sa zodpovedne a ekologicky aj počas obdobia dušičiek, môže každý sám od seba predchádzaním vzniku odpadu, zbytočne neplytvať tvorbou jednorazového odpadu či potravinami," uviedlo MŽP.