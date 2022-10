Staňák: Isté lieky pri liečbe duševných porúch sa predpisujú nevhodne

Bratislava 26. októbra (TASR) - Niektoré lieky pri liečbe duševných porúch sa na Slovensku predpisujú nevhodne a neprimerane. Nadužívanie má negatívny dosah na pacienta aj na výdavky štátu z verejného zdravotného poistenia. Upozornil na to Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Je to podľa neho najmä pre nedostatok psychoterapeutov alebo dlhé čakacie lehoty.



"V zahraničí má podľa odporúčaní psychoterapia prednosť pred farmakologickou liečbou. Na Slovensku je však prax často iná. Duševné poruchy sa u nás liečia v mnohých prípadoch návykovými liekmi, hoci tie by sa mali užívať len v akútnych prípadoch," skonštatoval riaditeľ NIHO Michal Staňák.



V rámci liečby duševných porúch sa najčastejšie predpisujú lieky na úzkosť, v roku 2017 sa nimi liečilo takmer 60.000 pacientov. Inštitút upozornil, že viac ako 90 percent z nich tvoria návykové benzodiazepíny. "Nesprávne a nadmerné predpisovanie môže viesť k rozvinutiu rezistencie voči liekom, závislosti, k spomaleniu a neúčinnosti liečby," podotkla analytička NIHO Lucia Grajcarová.



NIHO poukázal, že v mnohých krajinách sa najskôr pri liečbe väčšiny úzkostných porúch alebo ľahších formách depresie odporúča psychoterapia. "Na Slovensku je málo dostupná, najmä pre výrazné bariéry na vstup psychológov do zdravotníckeho systému aj nízke úhrady zo zdravotného poistenia," skonštatovala Grajcarová s tým, že by sa to mohlo lepšiť vďaka projektom z plánu obnovy.