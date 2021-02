Možnosti členstva v hodnotiacich komisiách sudcov by sa mohli rozšíriť

Bratislava 4. februára (TASR) – Sudcovia, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, by mohli byť členmi hodnotiacich komisií. Predpokladá to vládna novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú poslanci Národnej rady SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. O novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.



Rezort spravodlivosti novelu odôvodňuje tým, že doterajšia právna úprava umožňuje participovanie v hodnotiacich komisiách len tým sudcom, ktorým zanikla funkcia z dôvodu dosiahnutia veku 67 rokov. „Opomína sa však kategória sudcov, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, ktorí môžu byť rovnako prínosní pre fungovanie hodnotiacich komisií, ktorých činnosť je potrebné zabezpečiť pre riadne fungovanie súdov, či už pri obsadzovaní voľných miest sudcov, v disciplinárnom konaní alebo pri pravidelnom hodnotení sudcov,“ spresnilo ministerstvo.



Návrh hovorí aj o zrušení fixovania člena hodnotiacej komisie na súd, na ktorom naposledy vykonával svoju funkciu. „Preto sa volí riešenie, ktoré nevyhnutne neviaže určenie voľného miesta na súde, na ktorom emeritný sudca naposledy vykonával funkciu sudcu, aj keď je toto riešenie preferované,“ uviedol rezort v dôvodovej správe.



Novela zároveň rozlišuje dôvody zániku funkcie sudcu, ktoré sa berú do úvahy pri riešení otázky, či sa sudca môže alebo nemôže stať členom hodnotiacej komisie.