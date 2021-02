V NRSR ukončili deň diskusiou o návrhu na skrátenie volebného obdobia

Bratislava 3. februára (TASR) – Poslanci Národnej rady SR ukončili piaty rokovací deň diskusiou k návrhu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegirniho chcú návrhom dosiahnuť vyhlásenie predčasných volieb na september tohto roka. V diskusii budú ešte pokračovať.



Vo štvrtok (4. 2.) by mali zákonodarcovia pokračovať rokovaním o návrhoch z dielne rezortu práce. V úvode dňa by sa mali venovať novele zákona o sociálnom poistení, ktorou by sa mohlo zrušiť krátenie sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku. Poslancov čakajú aj zmeny v Zákonníku práce.



Venovať by sa mali tiež návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o sudcoch a prísediacich. V prvom čítaní by zas mali prerokovať zmeny v zákone o kritickej infraštruktúre, o ktorých tiež rokujú v zrýchlenom režime.