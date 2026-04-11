NSD RADÍ VODIČOM: Vytvorte si časovú rezervu pre uzáveru D1 pri BA
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) radí vodičom pre uzáveru D1 pri Bratislave vytvoriť si dostatočnú časovú rezervu. Pripomína, že uzávera diaľnice D1 od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky potrvá do nedele (12. 4.). TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Národná diaľničná spoločnosť apeluje na motoristov, ktorí plánujú počas dnešného či zajtrajšieho dňa cestovať do Bratislavy od Trnavy, aby rátali so stále prebiehajúcou uzáverou diaľnice, vytvorili si dostatočnú časovú rezervu a vyhli sa tak prípadnému meškaniu,“ uviedli diaľničiari.
Ozrejmili, že práce na D1 pri Bratislave pokračujú už druhý deň. „Od štvrtkovej (9. 4.) noci desiatky pracovníkov a desiatky mechanizmov presúvali ťažké betónové zvodidlá, odstraňovali dočasné dopravné značenia, frézovali vozovku, pokladali asfaltové vrstvy. Súbežne sa osádzali ťažkotonážne portály, umiestňovalo sa veľkoplošné dopravné značenie, premenlivé dopravné značenie a vykonávali ďalšie práce nevyhnutne potrebné na sprejazdnenie hlavnej trasy diaľnice D1,“ informovali z NDS s tým, že plánované práce budú pokračovať počas celej soboty, sobotnej noci a nedele.
