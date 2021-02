O. Dostál víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu je lepšie

Bratislava 24. februára (TASR) - Poslanec Ondrej Dostál (SaS) víta, že odôvodnenie predĺženia núdzového stavu zo strany vlády je lepšie ako v predchádzajúcom prípade. Ak bude v budúcnosti treba predlžovať núdzový stav dúfa, že ho kabinet vyargumentuje ešte lepšie. Ocenil, že materiál vlády obsahuje aj vyhodnotenie doteraz realizovaných opatrení v rámci núdzového stavu a aj očakávanie toho, či bude ešte v budúcnosti potrebné ho predlžovať. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) skonštatovala, že bez núdzového stavu by vláda prišla o možnosť centrálneho riadenia boja s pandémiou, preto v pléne požiadala poslancov o podporu. Deklarovala, že vláda si uvedomuje zodpovednosť a aj to, že zásah do ľudských práv musí byť v primeranom a nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na potrebu ochrany životov.



O zdravotnom aspekte potreby núdzového stavu podľa Dostála nikto nepochybuje, dodal, že právny aspekt dobre vysvetlil materiál, ktorý pripravil rezort spravodlivosti. Núdzový stav je podľa neho nielen potrebný, ale nevyhnutný, pretože bez neho by sme niektoré inštitúty nevedeli použiť. Vyhlásil, že NR SR by mala vedieť, s akými opatreniami vláda počíta. Ide podľa neho o opatrenia týkajúce sa zásahu do slobody pohybu, zákaz vychádzania, obmedzenie práva zhromažďovať sa, opatrenia hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva či práce.



Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) doplnila, že iba v núdzovom stave vieme dosiahnuť riadenie nemocničného personálu či reprofilizáciu lôžok nemocníc. Aj peniaze naviazané na opatrenia, presuny či prerábky spôsobené pandémiou, idú podľa nej mimo rozpočtu. "Ak by sme nemali núdzový stav, veľmi by na to doplatilo ministerstvo zdravotníctva," upozornila. Mrzí ju, že v pléne chýba zástupca rezortu zdravotníctva.



Dostál tiež zdôraznil, že z núdzového stavu bezprostredne nevyplýva režim otvárania či zatvárania prevádzok. Aj v núdzovom stave je podľa neho možné mať otvorené všetky prevádzky či organizovať hromadné podujatia, na druhej strane je možné zrušiť núdzový stav a naďalej mať zatvorené obchody, reštaurácie či kostoly.



Poslanec upozornil, že materiál by mal do budúcna dôkladnejšie vysvetliť, prečo sú ciele realizovateľné len v režime núdzového stavu. Do budúcna by uvítal konkrétnejšiu predstavu, za akých podmienok bude treba predlžovať núdzový stav a kedy bude možné od neho upustiť a pokračovať prostriedkami, ktoré nie sú naň naviazané. "Materiál by mal obsahovať aj analýzu možností, ako pokračovať aj bez predlžovania núdzového stavu, lebo to je to, o čo by sme sa mali usilovať, aby sme ho ukončili, aby sme prešli do normálu," dodal.