O. Urban: Môj klient Vladimír P. kategoricky poprel spáchanie skutku

Prečítajte si aj: Exriaditeľa SIS Vladimíra P. obvinili v ďalšej trestnej veci



Bratislava 21. apríla (TASR) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. kategoricky popiera spáchanie ďalšieho korupčného skutku, z ktorého ho obvinil policajný vyšetrovateľ minulý týždeň.TASR to uviedol obhajca Ondrej Urban, ktorý ho zastupuje v novej trestnej veci.povedal pre TASR Urban po opustení ústavu v Leopoldove, kde sa konal výsluch. Obhajca sa nevyjadril ku konkrétnemu obvineniu, ku ktorému malo dôjsť v minulom roku.Skutočnosť, že Vladimírovi P. bolo vznesené nové obvinenie, TASR v stredu potvrdil aj hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.dodal Skladan.Vladimír P. je právoplatne väzobne stíhaný od 29. marca, keď o tom rozhodol Najvyšší súd SR. Nachádza sa v kolúznej väzbe.Bývalého riaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca a obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť údajne za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Vypovedajú voči nemu dvaja svedkovia - kajúcnici - Boris B. a bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít M.