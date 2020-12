OPATRENIA: Zmeny nás čakajú už od 11.decembra, LOCKDOWN od 21.12.

Bratislava 9. decembra (TASR) - Lyžiarske strediská, hotely a ďalšie prevádzky v týchto strediskách ostávajú otvorené, avšak za sprísnených podmienok, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR dohodlo s konzíliom odborníkov. Potrebný od 14. decembra bude napríklad test nie starší ako 72 hodín. Informoval o tom v stredu minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



OD 21. DECEMBRA SA ZAVRIE VÄČŠINA OBCHODOV, DETI BUDÚ MAŤ PRÁZDNINY

Na Slovensku sa od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa zároveň začnú školské prázdniny. Opatrenie má platiť minimálne tri týždne.



OD 28. 12. SA BUDÚ MUSIEŤ PRAVIDELNE TESTOVAŤ ZAMESTNANCI V PODNIKOCH

Podniky nad 500 zamestnancov budú musieť od 28. decembra pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO)



TERASY V REŠTAURÁCIÁCH DOSTANÚ OD PIATKA ZÁKAZ

Od 11. decembra sa zatvoria terasy reštaurácií, od 14. decembra sa sprísnia podmienky pre hotely, vleky a lanovky a od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas to uviedli na stredajšej tlačovej konferencii k sprísneným opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.



Hlavný hygienik v súvislosti s reštrikčným opatrením, ktoré sa týka gastroprevádzok, uviedol, že k opatreniu pristupujú, pretože ide o veľké epidemiologické riziko. "Tie opatrenia, ktoré sme prijali doteraz, neboli dodržiavané," upozornil. Zdôraznil, že takto na to doplatia aj tí, ktorí opatrenia dodržiavali.



Oznámil tiež, že ešte v stredu má byť vydaná Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyhláška týkajúca sa ďalších opatrení, napríklad v lyžiarskych strediskách. Návštevníci budú musieť mať negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 72 hodín, v lanovkovej kabínke môže byť len jedna osoba, prípadne členovia jednej domácnosti. Návštevníci hotelov budú musieť mať takisto negatívne testy, nebude umožnené stravovanie v spoločných priestoroch. "Prevádzkovatelia budú musieť vo zvýšenej miere zabezpečiť čistotu, upratovanie a dezinfekciu priestorov," dodal Mikas



V ďalšej vyhláške ÚVZ sformulujú aj podmienky týkajúce sa obmedzenia prevádzok. Otvorené majú byť len tie, ktoré sú nevyhnutné pre život. Od 21. decembra budú mať tiež deti prázdniny. "Sľubujeme si od týchto opatrení zníženie mobility," povedal Mikas



Hlavný hygienik tiež vyzval, aby verejnosť nenavštevovala vianočné trhy, ako miesto predstavujúce zvýšené riziko stretávania sa osôb a šírenia nového koronavírusu.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozornil, že v nemocniciach pribúdajú pacienti s ochorením COVID-19. Obsadených je už viac ako polovica reprofilizovaných lôžok. Zároveň je pre koronavírus doma viac ako 2200 zdravotníkov. Všetkých vyzval na dodržiavanie základných protiepidemických opatrení, teda umývanie rúk, nosenie rúšok a dodržiavanie odstupov. Apeluje, aby sa ľudia nepridávali k tým, ktorí opatrenia nedodržiavajú.



KOSTOLY BUDÚ FUNGOVAŤ NAĎALEJ ZA SÚČASNÝH PODMIENOK

Kostoly, kiná, ako aj fitnescentrá môžu naďalej fungovať za podmienok ako doteraz. Potvrdil to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Apeloval, aby dodržiavali nastavené opatrenia.