OĽANO: Otváranie škôl nepovažujeme za otázku politickú, ale odbornú

Bratislava 3. decembra (TASR) - Otváranie škôl nepovažuje koaličné hnutie OĽANO za otázku politickú, ale odbornú epidemiologickú, ktorú má riešiť epidemiologické konzílium, pandemická komisia a ústredný krízový štáb. Hnutie tak reagovalo na koaličného partnera – stranu Za ľudí, ktorá žiada na tému otvárania škôl zvolanie mimoriadnej koaličnej rady.spresnilo OĽANO.Hovorca koaličnej strany SaS Ondrej Šprlák uviedol, že ak chce niektorá vládna strana zvolanie mimoriadnej koaličnej rady, tak nepotrebuje na to podporu žiadnej inej strany.povedal pre TASR.skonštatovala. Deklaruje, že ona urobí všetko pre to, aby sa od pondelka (7. 12.) mohlo začať vzdelávanie v školských laviciach a nie za monitormi.Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Po stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že na Slovensku sa možno v pondelok otvoria niektoré školy s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk . Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania.Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj študenti stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.