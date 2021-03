OĽANO sklamane konštatuje, že Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu vládu

Prečítajte si aj: SaS pozastavila účasť v koalícii, kým premiér nepodá demisiu



Bratislava 25. marca (TASR) - Hnutie OĽANO so sklamaním konštatuje, že predseda strany SaS Richard Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu. Hnutie to uviedlo v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca Matúš Bystriansky.skonštatovalo OĽANO.doplnil Bystriansky.Vo štvrtok podali demisiu ministri, ktorých do vlády nominovala SaS - minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Sulík následne oznámil, že SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, kým premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu. SaS chce podľa neho ďalej rokovať o rekonštrukcii vlády na pôdoryse štvorkoalície. Rokovania má podľa strany viesť ten, koho prezidentka poverí zostavovaním novej vlády. Na stanovisko OĽANO reagoval tým, žeSaS reagovala, že jej odchodom z koalície vláda nepadá.skonštatoval hovorca strany Ondrej Šprlák.uzavrel hovorca.