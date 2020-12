Je hanba, že premiér nepredstúpil pred ľudí, tvrdí Pellegrini

Bratislava 16. decembra (TASR) - Slovensko oddnes nemá predsedu vlády, Igor Matovič (OĽANO) rezignoval na svoje povinnosti, nedokázal sa pozrieť ľuďom do očí a utiekol od zodpovednosti za ďalší vývoj pandémie. Expremiér a poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini (nezaradený) to uviedol na sociálnej sieti po stredajšom oznámení podmienok zákazu vychádzania a lockdownu bez Matovičovej prítomnosti. Vládou prijaté opatrenia sú podľa lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Pellegriniho nedostatočné, aby skutočne účinne obmedzili šírenie vírusu. Na druhej strane ich však hodnotí ako dostatočné na to, aby po ľuďom skomplikovali najkrajšie sviatky roka.komentoval.