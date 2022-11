Politológ: Pluralitu dosiahnete aj pri jednoliatom zastupiteľstve

Bratislava 7. novembra (TASR) – Pluralita sa dá dosiahnuť aj vtedy, ak je pomerne jednoliate zastupiteľstvo. Pre TASR to uviedol vedecký pracovník z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Matúš Sloboda. Napriek tomu, že kandidáti na poslancov pochádzajú z rovnakej strany či koalície, vždy budú podľa neho zároveň reflektovať požiadavky a potreby občanov vo volebnom okrsku, za ktorý boli zvolení. A to najmä v prípade, ak budú chcieť byť zvolení opäť.



"Do istej miery budú pôsobiť ako opozícia. Ako poslanec zväčša kandidujete so svojím programom, čo chcete v danom okrsku zmeniť alebo zlepšiť. Je praktická vec reflektovať názory občanov, pretože ak ste bol zvolený, budete chcieť byť pravdepodobne zvolený opäť," skonštatoval Sloboda.



Hoci sa podľa neho kandidáti pred voľbami združili do nejakého celku, lebo súhlasia s jeho programom, nakoniec môžu mať rôznorodé pohľady na danú vec. Členovia poslaneckých zborov zároveň nemusia ostať celé volebné obdobie lojálni starostovi či primátorovi. Ak totiž poslanec nebude súhlasiť so smerovaním samosprávy, môže z klubu, ktorý sa nevyformuje, vystúpiť, prípadne samotný klub nebude už chcieť s ním spolupracovať.



Pre novozvolených starostov či primátorov je podľa Slobodu jednoznačne lepšie, ak majú v zastupiteľstve s koalíciou, za ktorú kandidovali, väčšinu. "Potrebujete mať zastupiteľstvo, ktoré bude s vami ideologicky a ideovo na rovnakej vlne," povedal Sloboda. Šéf samosprávy vtedy dokáže ľahšie presadzovať pripravené riešenia. V opačnom prípade, keď väčšina kritizuje jeho návrhy, má výrazný problém čokoľvek pre mestskú časť, obec, mesto či kraj spraviť.



Mnohí kandidáti, najmä na primátorov, podľa neho pred voľbami pochopili, že potrebujú kandidovať spolu s tímom. "Stane sa, že starosta či primátor kandiduje ako osamelý jazdec. Keď nepoznáte ľudí, ktorých máte v zastupiteľstve, musíte s každým návrhom obísť všetkých poslancov a presviedčať ich. Je to náročné," poznamenal Sloboda. Ničím výnimočným v slovenských pomeroch nie sú podľa neho ani konflikty v zastupiteľstve, keď starosta či primátor nevie presadiť nič.



Za celkom "slušnú opozíciu" označuje aj nezávislých kandidátov, ktorých je pre budúce volebné obdobie približne 40 percent. "Stačí jeden alebo dvaja hluční opoziční kandidáti a musíte ich brať na vedomie," doplnil Sloboda.