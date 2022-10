Politológ: Vznik regionálnych strán je fenomén vynútený zmenou zákona

Bratislava 31. októbra (TASR) - Vznik regionálnych strán je fenomén, ktorý bol vynútený úpravou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Vytvárajú sa účelové zoskupenia, sťažiť sa môže postup politikov z regionálnej do národnej úrovne. Zmeny môžu prispieť ešte k väčšej uzavretosti politických strán. Vyplýva to z vyjadrenia politológa Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).



"Novela zákona miesto toho, aby posilnila politické strany, funguje skôr ako deštruktívny faktor na stranícky systém Slovenska," povedal Marušiak pre TASR. Vysvetlil, že sa ňou zakázalo navrhovať kandidátov v regiónoch rôznym aj menej formalizovaným iniciatívam, občianskym združeniam. Teda kandidovať mohli len politické strany. Umožnil sa tak vznik regionálnych subjektov. Ozrejmil, že na lokálnej úrovni ide o účelové spájanie sa daných starostov a komunálnych politikov z rôznych miest a obcí, ktorých nespája konkrétny program.



Upozornil, že ak v minulosti bola komunálna politika akýmsi "odskočiskom" do celoštátnej politiky, teraz bude tento posun oveľa ťažší. "Človek môže byť členom iba jednej politickej strany," podotkol s tým, že charakter strán na parlamentnej úrovni je uzavretý, teda ide o uzavreté zoskupenia s hlavným cieľom udržať mocenské postavenie vodcu.



Politológ pritom nevylúčil možnosť vzniku celonárodného zoskupenia typu starostovia a primátori ako v Českej republike, ktoré by sa mohlo dostať aj do parlamentu. "Bude však narážať na veľmi zásadné otázky, akú politiku budú realizovať ďalej, aké riešenia budú podporovať, či budú podporovať pravicové alebo ľavicové riešenia," poznamenal. Priblížil, že politika na celonárodnej úrovni sa výrazne odlišuje od riešení na lokálnej úrovni.