POKRAČUJE RIADNA SCHÔDZA: Poslancov čaká hlasovanie o dôvere vláde

S. Vorobelová bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde

Na archívnej snímke poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Slavěna Vorobelová. Foto: TASR - Martin Baumann

Krošlák bude hlasovať za pád vlády, s Borguľom odídu z klubu Sme rodina

Bratislava 13. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v riadnej 78. schôdzi. V úvode dňa sa venovali novelám obchodného zákonníka a exekučného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti.O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podala opozičná SaS, pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Vláda návrh odmieta.Nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Slavěna Vorobelová bude hlasovať za pád vlády. Oznámila to v stanovisku pre médiá.skonštatovala poslankyňa.Je pre ňu neprípustné, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) pri obhajobe svojej vlády vyhlasoval, že jeho vláda je proukrajinská, proeurópska.dodala.Vorobelová sa dostala do NR SR po tom, ako z nej musel odísť šéf ĽSNS Marian Kotleba v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin.Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Krošlák (Sme rodina) bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) tu nikdy nebola a riadi ju líder OĽANO Igor Matovič. Zároveň avizuje vystúpenie z klubu Sme rodina. Rovnako oznámil odchod z klubu Sme rodina aj Martin Borguľa, ktorý bude hlasovať za pád vlády.napísal Krošlák na sociálnej sieti s tým, že sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Matoviča. Krajinu podľa neho riadi nekompetentná skupina ľudí okolo Matoviča, ktorá by mala odísť.dodal Krošlák.Borguľa sa pred utorkovým hlasovaním o páde vlády rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Sme rodina. Poslanec chce hlasovať za pád vlády, ak minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) neodíde zo svojej stoličky alebo nebude odvolaný. Borguľa tiež na sociálnej sieti napísal, že nikto ho neťahá do iného poslaneckého klubu ani žiaden iný nehľadá.Po vyjadreniach Krošláka a Borguľu je podľa slov podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO) jasné, že v parlamente je dostatok hlasov na vyslovenie nedôvery vláde. Opätovne preto apeluje na poslancov SaS.dodal.