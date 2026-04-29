Poslanci ukončili rozpravu o návrhu k voľbe zo zahraničia
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu poobede ukončili rozpravu o návrhu k úprave voľby zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD. Hlasovať by o ňom mali v utorok (5. 5.).
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Poslanci tak budú rozhodovať o tom, či ju posunú do druhého čítania.
Novela upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
