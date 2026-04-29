Poslanci ukončili stredajšie rokovanie debatou k zmrazeniu platov
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie debatou k návrhom Hnutia Slovensko o zmrazení platov poslancov, ako aj o zrušení tzv. doživotnej renty pre predsedu vlády SR a predsedu Národnej rady (NR) SR. O návrhoch diskutovali poslanci v zlúčenej rozprave. Oba návrhy prišli do parlamentu ešte v auguste 2025.
V novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR poslanci navrhovali, aby v roku 2026 došlo k zmrazeniu platov prezidenta, poslancov, asistentov poslancov a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie na úroveň z roku 2025. V rámci konsolidačného balíka už podobný návrh na jeseň 2025 prišiel. Vtedy sa platy poslancov zmrazili na úroveň roka 2025. Hnutie Slovensko tiež navrhovalo opätovné nastavenie paušálnych náhrad členov vlády na sumy platné pred 6. februárom 2024, pretože vtedy si členovia vlády podľa hnutia „arogantne a ľstivo“ zvýšili paušálne náhrady.
V ďalšej novelizácii zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR navrhujú opoziční poslanci „zrušenie doživotného platu a doživotnej ochranky pre premiéra a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky“.
Poslanci NR SR sa do lavíc vrátia vo štvrtok (30. 4.) ráno. Okrem iného ich popoludní od 14.00 h čaká hodina otázok, po ktorej by mali schôdzu prerušiť až do ďalšieho týždňa. Vo štvrtok poslanci nebudú hlasovať.
