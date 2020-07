SLEDUJEME: Poslanci otvorili schôdzu k odvolaniu premiéra

Na prvý pokus schôdzu neotvorili

Bratislava 23. júla (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok otvoril mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Predseda vlády tak bude čeliť svojmu odvolávaniu po prvý raz od nástupu do funkcie. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali opoziční poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený). Dôvodov na jeho odvolanie vidia viacero, návrh podali po medializovaní kauzy jeho diplomovej práce. Schôdzu sa podarilo otvoriť na druhýkrát, na prvý pokus nebolo plénum uznášaniaschopné.V pléne je prítomných aj viacero členov vlády. Kabinet nesúhlasí s návrhom na odvolávanie Matoviča. Uzniesol sa na tom vo štvrtok ráno.Koaliční poslanci OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podporia premiéra a vládu. Nerátajú s tým, že by niekto z ich poslancov hlasoval za vyslovenie nedôvery Matovičovi.Poslancom sa na prvýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Plénum nebolo uznášaniaschopné. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil hodinovú prestávku.V pléne chýbali najmä poslanci za OĽaNO, ktorí pred začiatkom schôdze odišli. Prítomní boli viacerí členovia vlády. Kabinet nesúhlasí s návrhom na odvolávanie Matoviča, uzniesol sa na tom vo štvrtok ráno.Koalícia odovzdala presne toľko hlasov, koľko bolo potrebných na otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (nezaradený) rešpektuje neotvorenie mimoriadnej schôdze, no je to podľa neho smiešne. Poslancom sa vo štvrtok nepodarilo na prvý pokus otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali odvolávať predsedu vlády. Plénum nebolo uznášaniaschopné. V pléne chýbali najmä poslanci za OĽaNO, ktorí pred začiatkom schôdze odišli.priblížil Naď.Pellegrini deklaroval, že "" prišla na rokovanie v plnom počte. Pellegrini deklaroval, že opozícia prišla na rokovanie v plnom počte. Podotkol s tým, že koalícia hovorí jedno a robí druhé. Koalícia sa dohodla, že nebude robiť obštrukcie a umožnia diskusiu v pléne k odvolávaniu Matoviča. Deklarovali tiež, že za odvolanie premiéra nezahlasujú a vládu podporia. Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že neplánujú robiť z odvolávania cirkus a chcú štandardnú diskusiu. Podobne to vidia aj nezaradení poslanci okolo Pellegriniho. Dôvody na odvolávanie premiéra zhrnuli do štyroch bodov. Okrem iného namietajú, že nedodržiava sľub predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov, ako aj odchýlenie sa od programového vyhlásenia vlády. Opozičný Smer-SD kritizuje postoj koalície k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a blokovanie otvorenia mimoriadnej schôdze v riadnom čase. Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha na štvrtkovej tlačovej konferencii kritizoval aj Matovičovo správanie. Poznamenal, že kauza jeho diplomovej práce nie je jediný dôvod na jeho odvolávanie. Tvrdí, že škodí Slovensku svojou neschopnosťou. Tvrdí, že Matovič škodí Slovensku svojimi vyjadreniami a správaním. Pripomenul tiež výsledky samitu lídrov v Bruseli, na ktorom Matovič podľa neho riadne nerokoval a svojou neschopnosťou obral Slovensko o milióny eur. Blaha v súvislosti s neotvorením schôdze skonštatoval, že hoci má koalícia v pléne ústavnú väčšinu, naďalej potrebuje rozoštvávať občanov. Kritizoval premiérove vyjadrenia v súvislosti s kauzou jeho diplomovej práce. Podľa jeho slov sa len vyhovára. Podotkol, že ak je niekto na čele vlády, nemôže sa naďalej správať ako bláznivý opozičný poslanec. Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda. Kritizoval premiérove vyjadrenia v súvislosti s kauzou jeho diplomovej práce. Podľa jeho slov sa len vyhovára. Podotkol, že ak je niekto na čele vlády, nemôže sa naďalej správať ako bláznivý opozičný poslanec.Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.Mimoriadnu schôdzu na odvolávanie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) koalícia po 11.00 h otvorí. Deklarovali to predsedovia poslaneckých klubov OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský na spoločnej tlačovej konferencii predsedov poslaneckých klubov. Pripomenuli, že súčasná opozícia v čase, keď bola ešte v koalícii, blokovala mimoriadne schôdze. Pčolinský predpokladá, že schôdza bude pokračovať aj po 19.00 h, keďže je prihlásených viacero rečníkov.Šipoš hovorí, že ide o symbolické gesto, aby si opozícia uvedomila, ako sa v minulosti správala. Argumentuje tým, že aj expremiér Robert Fico v minulosti vyžadoval, aby pri odvolávaní bol každý opozičný poslanec.," povedal s tým, že asi šiesti poslanci opozície chýbali.Predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že sa treba pýtať opozície, prečo sa ich poslanci na schôdzi neprezentovali, pričom niektorí v sále boli. Pripomenul tiež, že napríklad pri odvolávaní exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) presúvali schôdzu tri mesiace. Pčolinský so Šipošom odmietajú, že ide o obštrukcie. Obaja hovoria o symbolickom geste. Už v stredu (22. 7.) všetci deklarovali, že ich nebudú robiť a schôdzu otvoria.Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová a šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská potvrdili, že nesúhlasia s návrhom na odvolávanie premiéra. Trvajú na svojom doterajšom stanovisku.Parlament odvolal z funkcie premiéra Vladimíra Mečiara po prvý raz 23. apríla 1991, keď mu vyslovilo nedôveru Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) – podľa vtedajšej legislatívy nebolo potrebné hlasovanie pléna.Druhý raz bola Mečiarova vláda odvolaná 14. marca 1994, tentoraz už po hlasovaní poslancov parlamentu.Tretí raz vyslovila NR SR nedôveru vláde Ivety Radičovej 11. októbra 2011, keď bolo hlasovanie spojené s hlasovaním o tzv. eurovale.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Mikulášovi Dzurindovi (SDKÚ). Na žiadosť poslancov z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) a Slovenskej národnej strany (SNS) zvolal predseda parlamentu schôdzu NR SR. Pri hlasovaní sa prezentovalo 141 poslancov, za vyslovenie nedôvery bolo 60 poslancov, proti 72 poslancov a deväť nehlasovalo. Podľa HZDS bol premiér zodpovedný za prepad koruny a rast nezamestnanosti.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Mikulášovi Dzurindovi (SDKÚ). Pri hlasovaní sa prezentovalo 106 poslancov, za návrh vysloviť premiérovi nedôveru hlasovalo 52, proti bolo 35, hlasovania sa zdržalo 18 a jeden nehlasoval vôbec. Návrh na zvolanie rokovania parlamentu podal poslanecký klub HZDS.NR SR nevyslovila nedôveru premiérovi Mikulášovi Dzurindovi (SDKÚ). Odvolanie premiéra podporilo 60 poslancov zo 122 prítomných. Proti hlasovalo 61 členov zákonodarného zboru, žiaden sa nezdržal a jeden nehlasoval. Schôdza, ktorú zvolal predseda NR SR na návrh 37 opozičných poslancov, sa začala 28. júna 2005. Predkladatelia návrhu Dzurindovi vyčítali, že odmieta bližšie vysvetliť financovanie SDKÚ.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Zo 79 prítomných koaličných poslancov bolo proti odvolaniu Fica a pádu vlády 78 zákonodarcov. Poslanci opozičných strán sa na nočnom rokovaní parlamentu nezúčastnili, po otvorení 17. schôdze opustili rokovaciu sálu. Opozícia chcela odvolať premiéra pre zodpovednosť vlády za kauzu v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF).NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Parlament rokoval o návrhu celú noc. Na hlasovaní sa zúčastnilo 134 zo 150 poslancov. Za vyslovenie nedôvery premiérovi hlasovalo 55, proti bolo 78 a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Fica chceli odvolať pre kauzu na SPF, spôsob nadobudnutia jeho vinice a pre premiérove výroky na adresu opozičných politikov i médií.NR SR nevyslovila nedôveru predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej (SDKÚ-DS). Za návrh strán Smer-SD a SNS hlasovalo 69 poslancov zo 147 prítomných. Dôvodom tohto hlasovanie bola okrem iného kauza Daňového riaditeľstva SR.NR SR vyslovila nedôveru premiérke Ivete Radičovej (SDKÚ-DS) a jej vláde. Radičová napriek nesúhlasu koaličného partnera SaS presadila spojenie hlasovania o návrhu o rozšírení dočasného eurovalu s hlasovaním o dôvere vláde. Poslanci NR SR neschválili rozšírenie eurovalu a kabinetu tak vyslovili nedôveru. Za záchranný mechanizmus zahlasovalo len 55 poslancov, potrebných bolo minimálne 76 hlasov.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Za vyslovenie nedôvery zahlasovalo 59 členov snemovne, proti bolo 82, jeden sa zdržal. Proti vysloveniu nedôvery hlasovali všetci prítomní poslanci Smeru-SD. Príčinou návrhu opozície na odvolanie bola informácia, že podklady vládneho materiálu o získaní 49-percentného podielu v materskej spoločnosti Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) údajne pripravovala finančná skupina J&T.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 49 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 78 členov snemovne, jeden sa zdržal. Opozícia svoj návrh zdôvodnila tzv. kauzou emisných kvót z roku 2008.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Za jeho odvolanie po 49-hodinovej diskusii na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo 53 zo 133 prítomných poslancov. Opozícia sa pokúsila odvolať premiéra pre korupčného podozrenia.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Za jeho odvolanie hlasovalo 36 poslancov zo 116 prítomných. Celý klub Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v sále chýbal. Odvolanie premiéra iniciovala opozícia, pretože mu vyčítala nečinnosť v daňovej kauze Bašternák.NR SR nevyslovila nedôveru predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Za zosadenie premiéra na mimoriadnej schôdzi NR SR hlasovalo 60 poslancov zo 130 prítomných. Opozícia chcela odvolať predsedu vlády za to, že sa spreneveril svojmu verejnému prísľubu zachovať stabilné ceny energií.Opozícii sa nepodarilo odvolať Petra Pellegriniho z funkcie predsedu vlády. Poslanci opozície mu vyčítali, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Za odvolanie premiéra hlasovalo v pléne 62 poslancov, proti bolo 66, zdržali sa traja. Mimoriadna schôdza sa začala v piatok 13. septembra.