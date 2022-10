Požiadavky na malé čistiarne odpadových vôd by sa mali zmeniť

Bratislava 26. októbra (TASR) - Požiadavky na povoľovanie, zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie malých čistiarní odpadových vôd by sa mali zmeniť. Stanoviť by sa mali aj limity ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových či podzemných vôd. Vyplýva to z novely nariadenia, ktorú v stredu schválila vláda.



Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO sa môžu realizovať vtedy, ak nie je pripojenie domu na verejnú kanalizáciu technicky možné alebo príliš drahé. Budovanie malých čistiarní bude určené pre domácnosti, malé penzióny či chaty. Vyčistené odpadové vody z malých čistiarní sa majú vypúšťať prioritne do povrchových vôd. Je tiež podľa materiálu potrebné zabezpečiť možnosť odberu vzoriek na kontrolu.



"Pri nutnosti vypúšťania vyčistených odpadových vôd z malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov do podzemných vôd je potrebné zabezpečiť možnosť odberu vzoriek pre kontrolu a zrealizovať vsakovací objekt," uvádza ministerstvo životného prostredia v materiáli.



Vlastník malej čistiarne by mal byť povinný robiť pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, prípadne diaľkový monitoring funkčnosti. Na tieto činnosti si môže zabezpečiť odbornú osobu s osvedčením, revízneho technika, tvrdí ministerstvo.



Úprava ustanovení, týkajúcich sa aj malých ČOV do 50 obyvateľov, je jednou z požiadaviek Európskej komisie v rámci infringementu (porušenia). Dôvodom je nesplnenie povinnosti niektorých článkov smernice Rady o čistení komunálnych odpadových vôd.



"Schváleným nariadením odstraňujeme tento rozpor a stanovujeme podmienky na prevádzku domových čistiarní odpadových vôd. Z domových čistiarní sa tak stane štandardný spôsob likvidácie odpadových vôd tak ako v iných krajinách Európy," poznamenal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 15. novembra.