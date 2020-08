Pred súd sa postaví gang zo Serede zaoberajúci sa distribúciou drog

Bratislava 24. augusta (TASR) - Po prvý raz sa v septembri postaví pred súd časť zločineckého gangu zo Serede, ktorá sa zaoberala distribúciou drog a ktorej členov polícia zadržala v rámci rozsiahlej akcie Venal.



Proces so skupinou Slavomíra W. naplánovaný pred Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, sa začne 10. septembra a bude pokračovať 28. septembra. Ďalšie pojednávania sú naplánované na 13. až 15. októbra a šesť termínov je naplánovaných v novembri. Vyplýva to z rozpisu činnosti ŠTS, zverejneného na webovej stránke.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na túto časť skupiny v máji tohto roku. "Prokurátor ÚŠP podal 7. mája na ŠTS obžalobu na desať obvinených zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a súvisiacej trestnej činnosti zameranej na výrobu a distribúciu pervitínu, ako aj distribúciu kokaínu," uviedla vtedy pre TASR hovorkyňa ŠTS Jana Tökölyová.



Lokalita Serede je známa výraznými aktivitami drogových dílerov, voči ktorým počas dvoch rokov zasahovala v rámci viacerých akcií Národná kriminálna agentúra (NAKA). Slavomír W. sa nachádzal od roku 2018 až do podania obžaloby v kolúznej väzbe.



Polícia zasahovala konkrétne voči tejto skupine 13. decembra 2018 počas akcie Venal, keď pôvodne obvinila 19 osôb. Od roku 2015 mali členovia skupiny zabezpečiť väčšie množstvo prekurzorov (tabletky) v hodnote približne 4,8 milióna eur na výrobu asi 480 kilogramov metamfetamínu v hodnote 16,8 milióna eur.



V rámci úspešných policajných akcií Venal 1 až 4, zameraných na rozsiahlu protidrogovú činnosť v regióne Serede, Galanty a Trnavy, polícia dovedna za dva roky obvinila 56 osôb. Ide o jednu z najrozsiahlejších akcií v histórii SR zameraných na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Zločinecké skupiny sa zaoberali prevažne výrobou a predajom metamfetamínu a predajom kokaínu. "Vzhľadom na množstvo zadokumentovaného metamfetamínu v uvedených akciách, ktorý bol vyrobený a predaný na území SR, ako aj jeho hodnotu, taktiež počet obvinených osôb je možné uviesť, že ide o najrozsiahlejšiu akciu zameranú na boj s drogovou trestnou činnosťou páchanou zločineckými skupinami v histórii SR," objasnil Slivka.



Posledná akcia Venal 4 sa uskutočnila 17. augusta. Polícia v rámci nej prekazila obchod s metamfetamínom v objeme 166,6 kilogramu. Metamfetamín si vyrobili z liekov s obsahom efedrínu, ktorý si pravidelne zadovažovali vo veľkých objemoch. Metamfetamín, ktorý bol zločineckou skupinou uvedený do obehu, je v celkovej hodnote 5,685 milióna eur.



Vyšetrovanie v súvislosti s akciou Venal 2, 3, 4 sa nachádza v štádiu prípravného konania.