Sobota 30. máj 2026
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: TASR

TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 30. mája




12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podpredseda strany Smer-SD

- Ivan Štefunko, poslanec Národnej rady SR, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko







nedeľa 31. mája



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Ivan Korčok, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko



11.00

TA3 - V politike

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko



11.55

STVR - O 5 minút 12

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, strana Smer-SD

- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
