PREMIÉR o koronavíruse: V Číne čakajú na cestu do Európy dvaja Slováci

Bratislava 31. januára (TASR/Teraz.sk) – V Číne čakajú na prevoz do Európy dvaja slovenskí občania SR, u ktorých by mohol byť potvrdený koronavírus. V piatok o tom informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol Pellegrini. Po ich prevoze na jedno z európskych letísk budú špeciálnymi sanitkami transportovaní na Slovensko, vystúpiť by podľa Pellegriniho slov mali vo Frankfurte alebo Varšave. Podľa identifikovania alebo vyvrátenia príznakov koronavíru by mali absolvovať karanténu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.Pellegrini podľa svojich slov verí, že Slováci nemajú žiadne príznaky choroby, inak by do lietadla nastúpiť nemohli. "povedal premiér s tým, že dvaja Slováci budú musieť pre bezpečnosť ostatných obyvateľov SR ostať v karanténe v banskobystrickej nemocnici 14 dní.Premiér tiež uviedol, že odobraté vzorky dvoch Slovákov, ktorí sa včera prihlásili v nemocnici v Žiline a boli premiestnení do Martina, u ktorých je podozrenie na koronavírus, boli zaslané do laboratória a čaká sa na výsledky.Stav globálnej zdravotnej núdze, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), znamená podľa premiéra pre Slovensko neustály monitoring." vysvetlil prípadné kroky s tým, že ak by sa nákaza potvrdila, opäť by zvolal krízový štáb. Dodal tiež, že zatiaľ je vydané usmernenie hlavného hygienika pre prípad, že do ambulancie príde pacient s podozrením na koronavírus.