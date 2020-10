Premiér: Správanie R. Sulíka bolo mimoriadne nezodpovedné

V. Remišová: Odchádzať počas rokovania a ísť víkendovať je absolútne neúctivé

Bratislava 11. októbra (TASR) – Sú ľudia, ktorí sa ani v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. Na sociálnej sieti to napísal premiér Igor Matovič (OĽANO) po tom, ako nedeľné rokovanie ústredného krízového štábu opustil jeho koaličný partner – predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Správanie Sulíka označil za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské.skonštatoval predseda vlády.na ľudí z pandemickej komisie a ústredného krízového štábu ešte počas jeho zasadnutia podľa Matoviča výrazne znižujú šancu, že ľudia budú následne ochranné opatrenia dodržiavať.Sulíkov odchod z ústredného krízového štábu a jeho následné vystúpenie pred médiami skritizoval aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Považuje to za nešťastné.vyhlásil minister v živom vstupe v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza. Pokiaľ sa bude komunikovať spôsobom, že "jeden chce toto a druhý hento" a nebude v tom jednota, podľa šéfa rezortu zdravotníctva vojnu s pandémiou Slovensko veľmi ťažko vyhrá.Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v relácii Na telo taktiež negatívne zhodnotil Sulíkovo konanie. Uviedol, že minister hospodárstva má sedieť na rokovaní ústredného krízového štábu a argumentovať, nie odchádzať preč a vypisovať na sociálnych sieťach.Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa postavila na stranu Sulíka. Vyjadrenia premiéra nie sú podľa nej hodné situácie, v akej sa Slovensko nachádza. Tiež ho kritizovala za to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia. Krajčímu aj Matovičovi podľa nej chýba plán.napísala na sociálnej sieti.pýta sa.V reštauráciách podľa nej pracujú reálni ľudia s reálnymi rodinami,dodala.Sulík po tom, ako odišiel z rokovania ústredného krízového štábu, prítomným médiám prezradil, že pandemická komisia predstavila pre zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku návrh na uzatvorenie reštaurácií, fitnescentier či divadiel. Sulík je proti takémuto návrhu. Odôvodňuje to škodlivosťou pre ekonomiku.povedal novinárom. Preto tieto zákazy považuje za "strieľanie od pása" a mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Zároveň informoval, že ho na rokovaní štábu zastúpi jeho poradkyňa Jana Kiššová.Odchádzať počas rokovania a ísť víkendovať je absolútne neúctivé voči krajine a ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii. Na sociálnej sieti to vyhlásila predsedníčka Za ľudí, vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová. Reagovala tak na ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka. Dodala, že v neposlednom rade je to neúctivé aj voči partnerom, ktorí sedia na ústrednom krízovom štábe.reagovala Remišová.Šéfka Za ľudí hovorí, že by v žiadnom prípade neodišla z rokovania štábu skôr, ako bude výsledok rokovania.doplnila.Premiér Igor Matovič (OĽANO) následne označil Sulíkovo správanie za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. Na sociálnej sieti napísal, žeKonanie Sulíka je podľa mimoparlamentnej SNS dôkazom populizmu a získavania preferencií za každej situácie. SNS zároveň v stanovisku uviedla, že protestuje proti zatváraniu reštaurácií, wellness a iných zariadení bez relevantných dát.