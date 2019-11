Premiér: Vláda by mohla pre nehodu pri Nitre vyhlásiť štátny smútok

Bratislava 13. novembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zvažuje vyhlásenie štátneho smútku v súvislosti so stredajšou tragickou dopravnou nehodou pri Nitre. Vláda by mohla mimoriadne zasadnúť vo štvrtok 14. novembra. Štátny smútok by mohol byť v piatok 15. novembra. Premiér to uviedol pred odletom z Cypru späť na Slovensko. Pozostalým po obetiach vyjadril úprimnú sústrasť. Pri nehode zahynulo 12 ľudí, z toho štyri deti. Ďalších 17 je zranených, traja ťažko.uviedol predseda vlády. Pre tragédiu prerušil oficiálnu pracovnú cestu na Cypre a vracia sa na Slovensko.Na Slovensku bol doteraz štátny smútok vyhlásený spolu deväťkrát. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou to bolo 22. februára 2009, pre haváriu autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno, kde sa zrazil s vlakom. Na mieste tragédie zahynulo 12 ľudí. Štátny smútok vláda vyhlásila aj na 9. septembra 2008. A to na pamiatku civilných obetí havárie slovenského autobusu v Chorvátsku, pri ktorej 7. septembra 2008 zahynulo 16 ľudí vrátane oboch šoférov.