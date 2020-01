Prezidentka: Rok 2020 vnímam ako rok príležitostí

Bratislava 1. januára (TASR) - Rok 2020 vníma prezidentka SR Zuzana Čaputová ako rok príležitostí, a to nielen z hľadiska februárových parlamentných volieb, ale aj všetkých výziev, ktorých by sme sa ako spoločnosť mali chopiť. Prezidentka to povedala v rozhovore pre TASR s tým, že Slovensko má za sebou rok 2019, ktorý bol dôležitý z hľadiska "odhaľovania reality o nás, našej spoločnosti aj o našej politickej scéne".povedala Čaputová pre TASR. Spomenula pritom oblasť justície, ale aj klimatické zmeny, stabilitu verejných financií a sociálnu oblasť.Okrem februárových parlamentných volieb čakajú podľa hlavy štátu Slovensko v roku 2020 veľmi dôležité udalosti, ako je napríklad voľba a vymenovanie generálneho prokurátora.podotkla prezidentka.