VIDEO: Prezidentka vyzvala premiéra, aby ukončil vládnu krízu

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačového vyhlásenia po stretnutí s premiérom Igorom Matovičom a následne s predsedom SaS Richardom Sulíkom a podpredsedom SaS Branislavom Gröhlingom v Prezidentskom paláci v Bratislave 16. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 16. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby čo najskôr ukončil koaličnú a vládnu krízu. Vyhlásila to po utorkovom stretnutí s predsedom vlády a zástupcami strany SaS s tým, že Slovensko potrebuje plne funkčný a výkonný vládny kabinet.uviedla. Prezidentka upozornila, že vládna kríza sa deje počas pandémie nového koronavírusu, v rámci ktorej ľudia čelia úmrtiam svojich blízkych, ekonomickým dosahom i nárastom chudoby. Slovensko podľa nej potrebuje okamžité zmeny v riadení pandémie, aby nepatrilo medzi najhoršie krajiny na svete, kde zomiera najviac ľudí na ochorenie COVID-19. Hlava štátu volá po ešte intenzívnejšej pomoci ľuďom,. Žiada tiež okamžité zmeny vo vakcinácii, ktorá nebude nedôstojným zápasom o život. Rovnako vyžaduje aj zmeny v komunikácii dovnútra krajiny i navonok.vyhlásila Čaputová. Konflikty vo vláde podľa nej trvajú mesiace a vládna kríza trvá dva a pol týždňa. Prezidentka upozorňuje, že v čase pandémie pritom záleží na každom dni. Do Prezidentského paláca preto v utorok pozvala premiéra Matoviča, aby si od neho vypočula, ako sa chce postaviť k riešeniu kritickej situácie.poznamenala prezidentka.Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a šéfom SaS Richardom Sulíkom. Všetky štyri vládne strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.SaS a Za ľudí v pondelok (15. 3.) oznámili, že žiadajú demisiu premiéra. Veronika Remišová aj Sulík sú ochotní vzdať sa funkcií vo vláde. SaS povedala, že ak Matovič neodstúpi, strana odíde z vlády. Za ľudí pripúšťa rovnaký scenár. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) jasne vyhlásila, že pod Matovičovým vedením už vo vláde nezostane, nedokáže tam presadzovať reformy. Predstavitelia SaS po utorkovom stretnutí s prezidentkou oznámili, že ak Matovič neodíde, SaS vystúpi z vlády. SaS dáva Matovičovi čas najneskôr do stredy 24. marca.Hnutie Sme rodina nazvalo dianie v koalícii cirkusom, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) oznámil svoju demisiu. Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie krízy. OĽANO naďalej odmieta predčasné voľby a trvá na tom, že demisiou Krajčího splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády.