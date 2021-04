Prezidentka žiada o sprístupnenie zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V

Prečítajte si aj: Prezidentka stojí za slovenskými vedcami, podporila ŠÚKL aj SAV



Bratislava 12. apríla (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o sprístupnenie zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V. Bude sa tiež zaujímať o dôvody utajenia zmluvy. Prezidentka to uviedla v pondelok po návšteve Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).Od vlády tiež žiada vysvetlenie celej záležitosti okolo vakcíny. V utorok (13.4.) by sa mala preto stretnúť s ministrom zdravotníctva Lengvarským a bude pokračovať aj v rokovaniach s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).dodala prezidentka. Podľa nej obe vedecké inštitúcie jej vysvetlili, že ak maďarská strana bude robiť laboratórne skúšky, budú to presne tie isté, aké sa robili aj na Slovensku.Prezidentka v pondelok obom vedeckým inštitúciám vyjadrila svoju podporu a dôveru. Vyjadrenia ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) voči vedcom v súvislosti s neregistrovanou vakcínou Sputnik V označila za neprimerané a nesprávne.