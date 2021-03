R. Fico: Prezidentka sa nechala vtiahnuť do vládnych konfliktov

Bratislava 16. marca (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nechala zatiahnuť do nekončiacich vládnych konfliktov. Na sociálnej sieti to v reakcii na vystúpenie hlavy štátu po utorkovom stretnutí s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽANO) a predstaviteľmi SaS uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico.okomentoval prezidentkin prejav Fico, ktorý si myslí, že Čaputová potvrdila,. Fico v tejto súvislosti vyslovil obavy z prezidentkinho postoja voči snahám o čo najskoršie vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby čo najskôr ukončil koaličnú a vládnu krízu. Vyhlásila to po utorkovom stretnutí s predsedom vlády a zástupcami strany SaS s tým, že Slovensko potrebuje plne funkčný a výkonný vládny kabinet.uviedla. Prezidentka upozornila, že vládna kríza sa deje počas pandémie nového koronavírusu, v rámci ktorej ľudia čelia úmrtiam, ekonomickým dosahom i nárastom chudoby.