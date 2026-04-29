R. Kaliňák nevie o tom, že by sa pri pôde uplatňovali Benešove dekréty
Slovensko-maďarské vzťahy budú podľa neho závisieť od nového maďarského vedenia. Aktuálne ich označil za najlepšie za posledných 1000 rokov.
Autor TASR
Lisková 29. apríla (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nevie o tom, že by sa v otázke konfiškácie pôdy v súčasnosti uplatňovali Benešove dekréty. Slovenská vláda podľa neho rešpektuje status quo. Vyhlásil to pred stredajším výjazdovým rokovaním vlády v Liskovej (okres Ružomberok). Myslí si tiež, že vývoj slovensko-maďarských vzťahov bude závisieť od nového maďarského politického vedenia.
„To, čo niekto tvrdí, je v podstate len to, že niekto si už štátny majetok znovu chcel prepísať na seba. A o tom sa vedú spory,“ vyhlásil v reakcii na obvinenia, že štát na základe desiatok rokov starých dekrétov konfiškuje pôdu Maďarom žijúcim na Slovensku aj v súčasnosti. Súdy o prípadoch podľa neho spravodlivo rozhodnú. „Žiadne nové konfiškácie, ako sa tu niekto snaží naznačiť, predovšetkým neinformovaný, neprebiehajú,“ tvrdí.
Slovensko-maďarské vzťahy budú podľa neho závisieť od nového maďarského vedenia. Aktuálne ich označil za najlepšie za posledných 1000 rokov. „Prišiel teraz nový predstaviteľ Maďarska, ktorý tie vzťahy môže udržať, zlepšiť alebo zhoršiť,“ myslí si.
