Mikulec do konca týždňa rozhodne o Kovaříkovi

Bratislava 25. januára (TASR) – Do konca týždňa sa minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rozhodne, či vymenuje do funkcie policajného prezidenta Petra Kovaříka. Berie do úvahy pondelkové odporúčanie parlamentného brannobezpečnostného výboru.povedal novinárom s tým, že absolútne berie do úvahy odporúčanie výboru. Svoje rozhodnutie nechce naťahovať, no chce si ešte prejsť koncepcie a návrhy, ktoré kandidáti prezentovali pred výborom.Mikulec ubezpečil, že vláda určite nebude bojovať menej s extrémizmom, skôr naopak.skonštatoval pred novinármi. Doplnil, že to bude treba ešte v rámci pripravovanej reformy dovysvetliť.Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť odporučil do funkcie prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka. Členovia výboru to odhlasovali po pondelkovom vypočúvaní kandidátov. Okrem Kovaříka sa o funkciu uchádzal Štefan Hamran. Šéfa polície má vymenovať minister vnútra. Kovaříka v hlasovaní podporilo desať poslancov, za Hamrana hlasovali šiesti.Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odstúpení Milana Lučanského. Od septembra minulého roka PZ dočasne vedie Kovařík. Hamran pôsobí ako veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ.