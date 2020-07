R. Raši: Igor Matovič by mal pre kauzu svojej práce odstúpiť

Bratislava 16. júla (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal pre kauzu svojej diplomovej práce odísť z funkcie. Ak tak neurobí, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zrejme zvážia svoj ďalší postup v tejto súvislosti. Uviedol to poslanec Richard Raši (nezaradený) na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR." uviedol Raši s tým, že ak by sa porovnala s ostatnými medializovanými prácami verejných funkcionárov, premiérova je urobená "najhulvátskejšie".Pripomenul slová Matoviča z obdobia, keď sa riešila práca bývalého predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka. Podotkol, že podľa vlastnej definície, ktorú vtedy použil, je Matovič zlodej. Poukázal aj na vtedajšie vyjadrenia hnutia OĽaNO, že v každej normálnej krajine by politik pre takúto kauzu odstúpil. Vyzval preto premiéra, aby tak urobil.Predsedu Smeru-SD Roberta Fica vôbec neprekvapuje, že Matovič podvádzal pri diplomovej práci. Celý premiérov život je podľa neho o podvode. "," uviedol na sociálnej sieti.Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.