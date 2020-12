Rada prokurátorov ocenila skoré vymenovanie Žilinku

Bratislava 10. decembra (TASR) - Rada prokurátorov Slovenskej republiky oceňuje skoré rozhodnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej vymenovať Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora.Uvádza sa vo vyhlásení Rady prokurátorov, ktoré TASR poskytol jej predseda Juraj Purgat.píše sa vo vyhlásení. Žilinku do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok. Za nového generálneho prokurátora ho zvolili poslanci Národnej rady SR vo verejnej voľbe. Podporilo ho 132 poslancov zo 147 prítomných.Generálna prokuratúra (GP) SR nemala riadneho šéfa už mesiace. Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste. Následne právomoci a povinnosti prevzala 1. námestníčka GP SR Viera Kováčiková.