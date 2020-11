Reakcie slovenských politikov na výsledky volieb v USA

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovensko je pripravené na úzku spoluprácu s budúcim americkým prezidentom, uviedol v sobotu slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. A zároveň si želá, aby sa vzťahy USA s EÚ posilnili a zlepšili. "Potrebujeme sa viac ako kedykoľvek predtým," napísal šéf rezortu diplomacie na svojej sociálnej sieti.



"Považujem za rovnako dôležité, aby americké inštitúcie zabezpečili plynulý a pokojný prechod k budúcej administratíve v súlade s ústavou a zákonmi USA," konštatoval Korčok, pričom zdôraznil, že náležite sa vyjadrí po oficiálnom vyhlásení výsledkov volieb.



Prezidentka: Američania si z dvoch ciest vybrali cestu zmierenia a stability

Američania si z dvoch ponúknutých ciest vybrali cestu zmierenia a stability. Pre TASR to v sobotu uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že hoci ešte výsledky volieb v USA nie sú oficiálne, všetko tomu nasvedčuje. Reagovala tak na zvolenie Joea Bidena za prezidenta USA a zagratulovala mu.



"Dúfam, že budúci americký prezident prispeje k ďalšiemu posilňovaniu transatlantickej jednoty a spojenectva, k prehĺbeniu spolupráce medzi USA a Európskou úniou, k angažovaniu sa a líderstvu Spojených štátov v otázke klimatickej zmeny a tiež k plnej účasti USA na záväzkoch vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody," uviedla hlava štátu.





Premiér: Blízka spolupráca medzi USA a Slovenskom bude pokračovať

Blízka spolupráca medzi USA a Slovenskom bude pokračovať. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO). Na sociálnej sieti zagratuloval Joeovi Bidenovi k jeho zvoleniu za prezidenta USA.



Matovič očakáva, že Európska únia a USA budú globálni a silní spojenci. Podotkol, že kľúčom k novej kapitole USA bude výhra nad pandémiou nového koronavírusu.



V. Remišová: Verím, že USA budú pod novým vedením spoľahlivým partnerom

Vicepremiérka a šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí) zagratulovala občanom Spojených štátov amerických (USA) k zvoleniu Joea Bidena za nového prezidenta. Verí, že USA budú pod novým vedením spoľahlivým partnerom pre Európu aj pre Slovensko. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Dnes viac ako inokedy potrebujeme na čele štátov lídrov a osobnosti, ktoré dokážu zjednocovať a vytvárať spojenectvá. USA a Európska únia majú medzi sebou dlhotrvajúce partnerstvo," uviedla Remišová. Dodala, že to je partnerstvo spoločnej demokratickej vízie, kde je sloboda dôležitým pilierom. Je to tiež podľa Remišovej partnerstvo spoločnej obrany a silných obchodných stykov.



"Pre Slovensko je dôležité vytvárať spojenectvá rovnocenných a hrdých partnerov, či už je to v rámci Európskej únie alebo vo svete, pretože takéto partnerstvá prinášajú mier a prosperitu," poznamenala vicepremiérka.



Remišová pripomenula, že budúci rok bude pre Slovensko dôležitý postup v otázke Parížskej dohody o zmene klímy, jadrovej dohody s Iránom a tiež pri usporiadaní vzájomného obchodu pri férovom zdaňovaní ziskov nadnárodných technologických firiem.



SaS verí, že zvolenie J. Bidena bude znamenať zlepšenie vzťahov medzi USA a EÚ

Vládna strana SaS verí, že zvolenie Joea Bidena za amerického prezidenta bude znamenať zlepšenie vzťahov medzi USA a Európskou úniou a tiež pozitívnejší vzťah k medzinárodným inštitúciám. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.



Podpredseda zahraničného výboru Národnej rady SR Peter Osuský (SaS) upozornil, že dôležitý bude predovšetkým postoj nového prezidenta k medzinárodnej politike. „Z môjho pohľadu je Biden zrejme lepšia alternatíva voči Európskej únii. Jeho postoje v medzinárodnej politike budú predvídateľnejšie, možno konformnejšie a mäkšie ako Trumpove, predovšetkým vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám. Predpokladám, že bude, hoci menej razantne, upozorňovať na potrebu plnenia záväzkov členských krajín NATO ku svojej a kolektívnej obranyschopnosti," uviedol.



Ako podotkol, Európska únia aj svet potrebujú v USA stabilného a ekonomicky silného partnera, ktorého pozícia bude vo svetle existujúcich hrozieb nespochybniteľná.



„Jednou z najdôležitejších výziev pre nového prezidenta USA bude aj zlepšenie vzťahov s Európskou úniou. To v sebe zahŕňa aj potvrdenie záväzkov kolektívnej obrany. Veríme, že práve toto bude kľúčová podmienka, ktorú Joe Biden naplní,“ doplnil poslanec SaS Miroslav Žiak.



Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus z SaS dúfa, že spochybňovanie priebehu volieb Donaldom Trumpom nebude mať dopad na právny štát a demokratické inštitúcie v USA. "Riziko, ktoré so sebou nesie nerešpektovanie výsledku, je obrovské, pretože bude znamenať možnosť napodobňovať tento scenár všade vo svete. To bude mať zásadný vplyv na dôveru v demokraciu ako takú,“ dodal.