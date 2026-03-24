Remišová: Prokuratúra začala stíhanie v prípade zadržania Michala Š.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko-Za ľudí) začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa na základe trestného oznámenia, ktoré podali predstavitelia strany Za ľudí pre zadržanie prokurátora Michala Š. v rámci akcie Kajúcnik. Podľa Remišovej existuje vážne podozrenie, že zadržanie Michala Š. sa udialo bez zákonného podkladu či dokonca v rozpore so zákonom. Informovala o tom na utorkovej tlačovej besede.
„Vládna koalícia sa už niekoľko rokov pokúša pomstiť policajtom, prokurátorom, ktorí vyšetrovali citlivé, respektíve politické citlivé kauzy, vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach a je mimoriadne dôležité, aby prokuratúra všetky podozrenia z nezákonného konania polície dôsledne prešetrila. Navyše, v tomto konkrétnom prípade sme upozorňovali aj na to, že existuje podozrenie z politickej objednávky,“ pripomenula Remišová. Doplnila, že na tieto skutočnosti upozornila aj eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michaela McGratha počas jeho návštevy Slovenska.
Podľa podpredsedu Za ľudí Jána Magušina nie je jasné, či mal Úrad inšpekčnej služby v prípade zadržania Michala Š. písomný príkaz súdu na zásah v budove Generálnej prokuratúry SR. „Do dnešného dňa nie je jasné, že či ho mali, a čoraz zjavnejšie je, že pravdepodobne takýmto niečím nedisponovali, čím by hrubo porušili zákon, pretože do budovy sa mohli dostať len na základe takéhoto príkazu, alebo potom by ich musel pustiť šéf generálnej prokuratúry pán Maroš Žilinka,“ tvrdil Magušin. Podľa neho je zjavné, že k pusteniu policajnej inšpekcie do budovy Žilinkom nedošlo, keďže GP začala v tejto veci trestné stíhanie. „Predpokladám, že prokuratúra si robí poriadok, lebo takýto zásah priamo na pôde generálnej prokuratúry bez zákonného podkladu znamená priamy útok na jeden z najdôležitejších pilierov ochrany práva na Slovensku, ktorým Generálna prokuratúra SR aj podľa Ústavy SR je,“ dodal Magušin.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia začiatkom marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. Neskôr ho spolu s ďalšími prepustila zo zadržania na slobodu.
