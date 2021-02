Remišová: Nezáleží na tom, odkiaľ je vakcína, ale na jej registrácii

Prečítajte si aj: Slovensko zatiaľ nekúpi vakcínu Sputnik, návrh vetovala strana Za ľudí

Bratislava 18. februára (TASR) - Nech je vakcína vyrobená kdekoľvek na svete, môžeme ju na Slovensku používať až po jej registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA). Ak sa má používať bez toho, existuje na to výnimka ministra zdravotníctva. V takom prípade sa však minister nemôže schovávať za kolektívne rozhodnutie vlády. Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová po štvrtkovom rokovaní vlády, na ktorom sa neschválilo uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik. Vetovala ho práve strana Za ľudí.povedala s tým, že takéto vysoké štandardy platia v Európskej únii. Vyvrátila tvrdenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že by strana Za ľudí celkovo odmietla diskusiu o Sputniku. Zdôraznila, že im nezáleží na tom, kde bola vakcína vyrobená, ale na príslušnej registrácii EMA. Odvolávala sa aj na predložené posudky, v ktorých odborníci trvali na tom, aby vakcíny používané na Slovensku mali príslušné registrácie.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dodala, že s uznesením mali aj právny problém, pretože Sputnik patrí medzi vakcíny, pre ktoré platí tzv. centrálna registrácia EMA. Strana teda mala problém aj pri odvolávaní sa na registráciu v Maďarsku.podotkla s tým, že zatiaľ nie sú informácie o požiadaní EMA o registráciu Sputnika zo strany výrobcov.Remišová poznamenala, že na vláde nedostali ani písomné informácie o možných dodávkach vakcín z Ruska. Nedokázala teda potvrdiť slová premiéra, že už o týždeň by mohlo na Slovensko prísť 160.000 dávok.povedala. Podľa vlastných slov nepozná ani výsledky prieskumu, na ktorý sa premiér odvolával v súvislosti s ochotou očkovať sa Sputnikom. Remišová si však nemyslí, že sa v prieskume pýtali na ochotu očkovať sa neregistrovanou vakcínou.Vláda vo štvrtok neschválila uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik. Slovensko teda nezaobstará vakcínu. Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA). Uznesenie vetovala strana Za ľudí.Uznesenie z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) odôvodňovalo nákup vakcíny Sputnik V odporúčaním Pandemickej komisie vlády SR a ďalších odborníkov, zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku, ako aj nestabilnými a meškajúcimi dodávkami vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou a obstarávaných Európskou komisiou.