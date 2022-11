Rezort obrany: Vyhlásili laureátov 25.ročníka ankety Vojenský čin roka

Bratislava 10. novembra (TASR) - Výnimočné skutky spojené s rezortom obrany za rok 2021 ocenili v 25. ročníku ankety Vojenský čin roka. Za pomoc verejnosti si cenu prevzal vojak Miroslav Demeter, ktorý v osobnom voľne pomáhal pri zvládaní následkov tornáda na južnej Morave. Titul Priateľ armády získalo mesto Brezová pod Bradlom. V kategórii Služba vlasti zvíťazili piloti a letecký personál zapojení do evakuácie slovenských občanov a afganských spolupracovníkov z Afganistanu. Róbert Prôčka z Vojenskej polície je laureátom kategórie Záchrana života. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Príbehy z Vojenského činu roka podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) spája profesionalita a pripravenosť. "Druhým momentom je niečo, čo nazývam 'duch služby' - nie je to len o tom uvedomovať si, čo a kedy treba urobiť, ale tiež cítiť, že pre toho ktorého jedinca, skupinu či pre vlasť je niekedy potrebné vykonať niečo navyše," uviedol.



Laureát v kategórii Pomoc verejnosti Miroslav Demeter z 902. Ženijného práporu Michalovce v čase svojho osobného voľna vyše 40 dní pomáhal ľuďom na južnej Morave, bojujúcich vlani s následkami ničivého tornáda. Mesto Brezová pod Bradlom si vyslúžilo víťazstvo v kategórii Priateľ armády za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu pri budovaní a šírení vedomostí o vojenskej histórií a podporu pozitívneho posolstva Ozbrojených síl (OS) SR. Cenu prevzal primátor Jaroslav Ciran.



Za mimoriadne plnenie úloh a povinností boli v kategórii Služba vlasti ocenení piloti a letecký personál 46. krídla Kuchyňa a kolektív 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ktorí pomáhali s evakuáciou slovenských občanov a afganských spolupracovníkov z kábulského letiska počas mimoriadne zložitej a nepredvídateľnej bezpečnostnej situácie. "Desiatkam ľudí, vrátane detí, sme dali šancu žiť normálny život v pokojnej krajine. A to len vďaka tomu, že život pre nich riskovali úplne cudzí ľudia z radov našich ozbrojených síl. Patrí im za to veľká vďaka," povedal náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.



Za pomoc pri dopravnej nehode, pomoc pri náhlej zdravotnej indispozícii a dlhoročné dobrovoľné darcovstvo krvi bol v kategórii Záchrana života ocenený Róbert Prôčka z Vojenskej polície.



O laureátoch spomedzi nominácií rozhodla komisia v zložení predstaviteľov rezortu obrany na čele s hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl SR, prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Vyhlásenie víťazov ankety sa uskutočnilo za účasti členov vlády, účastníkov odboja a príslušníkov Ozbrojených síl SR.