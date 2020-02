Ste v krajine, ktorá potvrdila koronavírus? Toto radia úrady

Rezort zahraničia: V Španielsku je 56 Slovákov, ohrození by nemali byť

Bratislava 25. februára (TASR) –Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme nabáda slovenských občanov vyhýbať sa severným regiónom Talianskej republiky v Lombardsku, Benátsku, Piemonte z dôvodu výskytu koronavírusu COVID-19. Rezort diplomacie niekoľko prípadov eviduje aj v severnej časti regiónu Emilia Romagna, najnovšie i v Toskánsku a na Sicílii. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR o tom informovalo na webovej stránke.informoval rezort diplomacie. Dodal, že Veľvyslanectvo SR v Ríme tiež nabáda slovenských občanov dbať o prísnu hygienu potravín, dodržiavať pravidelné umývanie rúk a v prípade podozrenia z nákazy ihneď volať na telefónne číslo 0039/112 alebo 0039/1500.spresnilo MZVaEZ SR.V izolácii je podľa rezortu diplomacie približne 50.000 osôb, pričom mestečká Vo Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo a San Fiorano sú úplne uzatvorené a policajne chránené.dodal rezort diplomacie.Slovenské Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) nekontaktovali v súvislosti s karanténou hotela na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom žiadni slovenskí občania. Pre TASR to v utorok uviedol riaditeľ Tlačového odboru ministerstva Juraj Tomaga.dodal Tomaga.Hotel na ostrove Tenerife dali v utorok tamojšie úrady do karantény, keďže taliansky lekár, ktorý sa v ňom ubytoval, mal pozitívne testy na potenciálne smrtiaci koronavírus.V komplexe Hotela H10 Costa Adeje Palace v letovisku Adeje na juhozápade ostrova sa momentálne nachádza približne 1000 turistov, uviedli španielske médiá. Televízna stanica ČT24 priniesla správu, že podľa cestovnej agentúry Invia sa medzi hosťami nachádza aj pätica Čechov.Podľa médií je nakazeným mužom lekár zo severotalianskeho regiónu Lombardsko, kde úrady izolovali viacero obcí a miest a zaviedli aj bezpečnostné opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu vírusu.Muža v súčasnosti držia v izolácii na miestnej klinike, kým sa čaká na výsledky zo vzoriek zaslaných do Madridu na druhú analýzu, ako to vyžaduje postup Španielska v prípadoch podozrenia z nákazy koronavírusom.Ide o tretieho človeka s pozitívnym testom na tento vírus v Španielsku - po Britovi na ostrove Malorka z 9. februára a Nemcovi na ostrove La Gomera, druhom najmenšom z Kanárskych ostrovov, z 1. februára.Vo svete, prevažne v Číne, podľahlo koronavírusu už viac ako 2600 ľudí. Podľa predpokladov sa začal šíriť z trhoviska s divými zvieratami v stredočínskom meste Wu-chan.