Rezort zdravotníctva eviduje 222 žiadostí o podporu z plánu obnovy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje doposiaľ 222 žiadostí o podporu z plánu obnovy. Najvyšší záujem zaznamenalo pri vzdelávaní odborníkov v rezorte zdravotníctva a pri rozširovaní siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZ SR.



"Za necelé tri mesiace od spustenia prvých výziev v gescii ministerstva zdravotníctva sa do Plánu obnovy a odolnosti SR zapojili desiatky subjektov. V posledný septembrový deň ministerstvo evidovalo presne 222 žiadostí," uviedol rezort. Predpokladá, že dopyt po vyhlásených aj pripravovaných výzvach bude stúpať. V najbližšej dobe budú vyhlásené tri výzvy v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a omeškaná výzva na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc.



Rezort od júla do septembra vyhlásil celkovo šesť výziev z plánu obnovy. Týkajú sa digitalizácie v zdravotníctve, rozširovania sietí domácej ošetrovateľskej starostlivosti či mobilných hospicov, ako aj podpory nových ambulancií všeobecného lekárstva. Dve výzvy sa týkali vzdelávania odborníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.