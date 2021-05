RTVS: Zmluvy s Elektronikou neboli ovplyvnené externým prostredím

Prečítajte si aj: Ministerka spravodlivosti M. Kolíková čelí odvolávaniu



Bratislava 10. mája (TASR) – Spoločnosť Elektronika je jednou z piatich firiem, s ktorými RTVS uzatvára dodávateľské zmluvy na rovnaký, resp. podobný charakter služieb. Podľa objemu kontraktov je Elektronika v tejto pätici tretím najväčším dodávateľom. Pri všetkých verejných obstarávaniach, teda aj tých, ktoré sa týkali Elektroniky, sa dodržal zákonný postup. Manažment RTVS a dozorná komisia Rady RTVS to skonštatovali na pondelkovom mimoriadnom rokovaní rady.Generálny riaditeľ telerozhlasu Jaroslav Rezník okrem deklarovaných dodržaní zákonných povinností upozornil, že zmluvy so spoločnosťou podpisovali všetky manažmenty RTVS od roku 2008. Členka dozornej komisie Jarmila Mikušová priblížila, že preverovali tendre a zmluvy, ktoré sa týkali dodávateľských služieb v danej oblasti od roku 2008, vrátane kontraktov v roku 2020.uviedla s tým, že sa nepreukázala špecifickosť resp. nadštandardnosť obchodovania s Elektronikou v porovnaní s inými dodávateľmi.Súlad so zákonom a princípom transparentnosti potvrdil pri zmluvách aj právny expert rady Tomáš Caban. Ďalší člen dozornej komisie rady Martin Kabát na informáciách Finstatu o výnosoch Elektroniky demonštroval, že tvrdenia o tom, že, sú nezmyslom.Mimoriadne rokovanie rady sa uskutočnilo na požiadanie Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a je reakciou na medializované informácie, ktoré vznášajú podozrenia, že pri zmluvách medzi RTVS a Elektronikou, s rodinným prepojením na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), došlo ku konfliktu záujmov.Predseda rady Igor Gallo už na konci minulého týždňa oznámil, že hoci bod o zmluvách chcela rada prerokovať z vlastnej iniciatívy na riadom zasadnutí vo štvrtok 13. mája, s členmi rady sa dohodol na skoršom mimoriadnom rokovaní,Zmluvy medzi RTVS a Elektronikou sú jedným z dôvodov mimoriadneho rokovania NR SR o odvolávaní ministerky spravodlivosti, ktoré inicioval Smer-SD. Ďalšími sú Kolíkovej vyjadrenia v súvislosti so smrťou generála Milana Lučanského vo väzbe, prenájom budovy ministerstva spravodlivosti i spôsob podpory mimovládnych organizácií. Opozícia vyčíta Kolíkovej neodbornosť, ktorú má dokumentovať justičná reforma a vytvorenie novej súdnej mapy.Parlament začal o vyslovení nedôvery Kolíkovej rokovať v pondelok predpoludním. Diskusia zákonodarcov stále trvá.