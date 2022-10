RVŠ: Navrhuje zotrvať v protestnej pohotovosti, nie prerušiť výučbu

Bratislava 27. októbra (TASR) - Rada vysokých škôl (RVŠ) SR navrhuje nepristúpiť k protestnému prerušeniu výučby na vysokých školách od 17. novembra, ale zotrvať v protestnej pohotovosti. Dôvodom je aktuálna spoločenská situácia. Konštatuje to vo svojom uznesení z 26. októbra. TASR o tom informovala tajomníčka RVŠ Lucia Sebechlebská.



"Rada vysokých škôl SR s ohľadom na zložitú spoločenskú situáciu zatiaľ navrhuje nerealizovať protestné prerušenie výučby na vysokých školách od 17. novembra 2022, ale zotrvať v protestnej pohotovosti a túto symbolicky vhodnou formou vyjadriť a verejne komunikovať," uvádza sa v stanovisku.



RVŠ naďalej podporuje požiadavky, ktoré vo svojom vyhlásení Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku sformulovala Slovenská rektorská konferencia. Oceňuje síce prísľub riešenia financovania v oblasti energií, upozorňuje však na to, že rast výdavkov vysokých škôl, spôsobovaných infláciou, nie je zatiaľ primerane zohľadnený. Poukazuje na to, že napriek vládou deklarovanej priorite vzdelávania neumožňuje návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 žiaden rozvoj vysokých škôl. Taktiež ohrozuje plnenie samotného poslania vysokých škôl vo vzdelávaní a výskume, ako aj ich elementárnu prevádzku.



"V priebehu ostatných rokov zrealizovali vysoké školy podstatnú redukciu počtu zamestnancov a ich ďalšie znižovanie by priamo ohrozilo realizáciu akreditovaných študijných programov a zabezpečenie systémov kvality na vysokých školách," odkazuje RVŠ. Pozitívne však zároveň hodnotí snahu súčasného vedenia rezortu školstva o konštruktívny dialóg s vysokými školami a riešenie ich neudržateľnej finančnej situácie.