SaS: Pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora bude zelená karta

Bratislava 23. novembra (TASR) - Koaličné strany majú mať pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora zelenú kartu, dohodla sa na tom koaličná rada. Tvrdí to strana SaS, ktorá vylučuje dohody s opozíciou. Za útokmi premiéra Igora Matoviča na SaS vidí zámienky na ukončenie premiérovania.Pre TASR to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák v reakcii na premiéra, ktorý v pondelok pripustil odchod OĽANO z koalície, ak by kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR zvolila niektorá koaličná strana spolu s opozíciou.uviedol pre TASR Šprlák. Premiér útočí na SaS už dlhšie.Kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry ešte SaS nemá. Chce si počkať na vypočutie všetkých kandidátov, potom sa poradí s členmi klubu, ktorí kandidátov vypočúvalivysvetlil hovorca.Premiér Igor Matovič varoval koaličných partnerov pred hlasovaním s opozíciou v tejto voľbe. Povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície. Premiérov odchod znamená pád vlády. Matovič mal o možných dohodách niektorých koaličných strán s opozíciou počuť ešte pred vypočúvaním kandidátov.Dohody s opozíciou odmietla okrem SaS aj strana Za ľudí. Sme rodina preferuje dohodu v rámci koalície, nemieni sa však nechať vydierať.Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá začína v utorok. Návrh programu počíta so stredajším termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.