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Schôdzu k odvolaniu Kaliňáka zatiaľ neotvorili
Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zatiaľ nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Mimoriadnu schôdzu na prvý pokus neotvorili ani vo štvrtok. Neboli totiž uznášaniaschopní, prezentovalo sa ich len 44. O otvorenie schôdze sa pokúsia opäť o hodinu, teda o 9.00 h.
Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Upozornilo na možné predraženie a predĺženie projektu. Kaliňák ich kritiku odmietol. Označil ju za účelovú. Deklaroval, že pri prešovskej nemocnici sa prišlo na chyby, odstránili sa a zabezpečilo sa pokračovanie výstavby.
Za návrhom na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Upozornilo na možné predraženie a predĺženie projektu. Kaliňák ich kritiku odmietol. Označil ju za účelovú. Deklaroval, že pri prešovskej nemocnici sa prišlo na chyby, odstránili sa a zabezpečilo sa pokračovanie výstavby.