SK+MED: Na výmenu kĺbu pacienti čakajú aj dva roky

Bratislava 10. novembra (TASR) - Ľudia čakajú na výmenu kĺbu aj dva roky. Upozorňuje na to Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED, podľa ktorej je treba zlepšiť starostlivosť o ortopedických pacientov. Poukazuje na nedostatok špecialistov či narastajúce náklady pre dodávateľov zdravotníckych pomôcok a varuje, že ak štát nebude reagovať, doplatí na to pacient.



"Pandémia koronavírusu, odložené operácie a nedostatok špecialistov spôsobili, že niektorí pacienti na výmenu bedrového kĺbu čakajú aj dva roky," uviedla asociácia s tým, že odložené operácie môžu viesť k celkovému zhoršeniu stavu pacienta. "Choroba môže z jednoduchého štádia prepuknúť do veľmi komplikovaného. Operácia je následne zložitejšia a klesá aj úspešnosť výsledku," doplnil hlavný odborník pre ortopédiu na Slovensku Andrey Švec.



V tejto súvislosti tiež odborníci apelujú na potrebu zadefinovať cestu pacienta, čas a nárok. Poukazujú pritom na to, že síce je operácia najefektívnejším liečením, pacienti sú ale často zbytočne dlho liečení farmakologicky. Zadefinovanie cesty by tiež podľa odborníkov mohlo viesť aj k jeho lepšej informovanosti.



Švec upozorňuje na nedostatok ortopédov na Slovensku, ktorí sú navyše vyťažení. "Kým pred dvadsiatimi rokmi sme robili päťsto až šesťsto operácií ročne, dnes ich robíme tisíce, v podstate pri rovnakom počte lekárov," zhodnotil.



Okrem toho asociácia upozorňuje na dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva, a to obzvlášť v súvislosti s infláciou. Poukazuje na to, že v súvislosti s aktuálnou krízou sa zvyšujú náklady aj pre dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Napríklad cena za buničinu podľa nej vzrástla o 109 percent, bavlny o 62 percent, propanolu o 129 percent, energie o 143 percent, logistika o vyše 100 percent, čo predstavuje extrémne vysoký nárast.



Asociácia podotkla, že každoročne je v nemocniciach s ortopedickými ťažkosťami vyše 20.000 pacientov. "V minulom roku sme na Slovensku mali v nemocniciach s ortopedickými ťažkosťami 21.131 dospelých pacientov a 920 detí," spresnili odborníci.



Predpokladajú, že počty sa budú zvyšovať a s tým aj nároky na zdravotnú starostlivosť. "Ak štát nebude reagovať na narastajúce náklady v súvislosti s energetickou krízou, v konečnom dôsledku to bude pacient, ktorému sa nedostane takej starostlivosti, na akú má nárok," uviedla Katarína Danková z asociácie.