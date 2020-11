SLEDUJEME: Ďalšie plošné testovanie na Slovensku

Bratislava 21. novembra (TASR) - V 458 mestách a obciach sa počas víkendu koná ďalšie kolo testovania. Tentokrát je dobrovoľné. Týka sa miest a obcí, ktoré v rámci posledného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako jedno percento. Ľudia sa môžu testovať od 8.00 do 20.00 h.



Kompletný zoznam miest a obcí, kde sa testuje, je na webstránke www.somzodpovedny.sk. Nachádzajú sa tam aj informácie, ako sa testuje a čo v prípade, že vyjde pozitívny výsledok. Vtedy treba ísť do domácej 10-dňovej karantény.



Na toto kolo testovania antigénovými testami mohli vyčleniť do 8000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Armáda pomáhala aj pri predchádzajúcich kolách testovania, jej ďalšie využitie musel opätovne schváliť vládny kabinet.