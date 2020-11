SLEDUJEME: Štvrté kolo plošného testovania pokračuje

Bratislava 22. novembra (TASR) - Na Slovensku pokračuje ďalšie kolo testovania na COVID-19 antigénovými testami vo viacerých obciach a mestách. Zriadených by malo byť vyše 400 odberných miest. Otvorené sú od 8.00 do 20.00 h.Kompletný zoznam miest a obcí, kde sa testuje, je na webstránke www.somzodpovedny.sk . Nachádzajú sa tam aj informácie, ako sa testuje a čo v prípade, že vyjde pozitívny výsledok. Vtedy treba ísť do domácej 10-dňovej karantény.Na toto kolo testovania antigénovými testami mohli vyčleniť do 8000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Armáda pomáhala aj pri predchádzajúcich kolách testovania, jej ďalšie využitie musel opätovne schváliť vládny kabinet.Víkendové pretestovanie sa koná celkovo v 458 mestách a obciach. Tentoraz je dobrovoľné. V sobotu otestovali 68.888 ľudí, z toho 1366 bolo pozitívnych.