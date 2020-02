SLOVÁCI S PODOZRENÍM NA KORONAVÍRUS SÚ UŽ V ROOSEVELTOVEJ NEMOCNICI

Dvoch slovenských občanov, u ktorých je podozrenie na koronavírus a boli evakuovaní z čínskeho Wu - Chanu, priviezli do Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde budú absolvovať karanténu. V Banskej Bystrici 3. februára 2020. Foto: TASR Ján Krošlák

Slováci a Česi z čínskeho Wu-chanu pristáli po polnoci v Prahe

Banská Bystrica 3. februára (TASR) – Na oddelení infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici prijali v pondelok okolo šiestej hodiny dvoch Slovákov s podozrením na koronavírus, ktorých priviezli z Prahy. Informáciu TASR potvrdila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.Český vládny špeciál Jak-40 s piatimi Čechmi a dvoma Slovákmi evakuovanými z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je ohniskom epidémie nového koronavírusu, pristál v pondelok pol hodiny po polnoci na letisku v Prahe-Ruzyni. Informoval o tom portál Aktuálně.cz.Občania ČR zamierili z letiska priamo do karantény v pražskej Nemocnici Na Bulovke, Slovákov prevezie sanitka do nemocnice v Banskej Bystrici.Lietadlo priletelo na Terminál 4, ktorý spravuje ministerstvo obrany. Ten sa nachádza bokom od Terminálov 1 a 2, ktoré používajú cestujúci na bežných linkách, prevádzka letiska tak nemusela byť obmedzená.V Nemocnici Na Bulovke sú pre päť evakuovaných pripravené samostatné izby s vlastným sociálnym zázemím. Prístup k nim bude mať podľa jej hovorkyne Simony Krautovej len ošetrujúci personál s ochrannými pomôckami. Testy na koronavírus absolvujú v pondelok ráno, výsledky budú známe popoludní. Česi zostanú v karanténe dva týždne, pretože taká je najdlhšia zistená inkubačná doba ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom 2019-nCoV.Päť občanov ČR a dvoch Slovákov odviezol z izolovaného čínskeho mesta Wu-chan francúzsky špeciál, v ktorom cestovali spolu s približne 250 osobami z 30 krajín. Airbus A380 odštartoval z Číny v noci na nedeľu, v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu.