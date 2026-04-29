Stavrovská reaguje na novelu volebného zákona

.
Na snímke komisárka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Stavrovská považuje za vážny problém to, že výkon volebného práva sa má viazať na osobnú účasť na ambasáde a zároveň na výlučne elektronickú registráciu.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Novela volebného zákona môže mať vážne dosahy na reálny výkon volebného práva osobami so zdravotným postihnutím. Upozornila na to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v súvislosti s návrhom zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD, o ktorých aktuálne rokuje parlament. TASR o tom informovali z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Stavrovská považuje za vážny problém to, že výkon volebného práva sa má viazať na osobnú účasť na ambasáde a zároveň na výlučne elektronickú registráciu. „Pre osoby s pohybovým obmedzením, pre ľudí so zrakovým alebo kombinovaným postihnutím, pre osoby so slabšími digitálnymi zručnosťami či pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, môže byť takýto model v praxi ťažko dostupný alebo úplne nedostupný,“ doplnila.

Ako podotkla, predložený návrh nepočíta s možnosťou hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej schránky mimo územia Slovenskej republiky. „Ak sa teda osoba so zdravotným postihnutím nebude vedieť dostaviť na zastupiteľský úrad, zákon mu neponúkne porovnateľnú alternatívu. V takom prípade síce právo voliť formálne zostáva zachované, ale reálne sa môže stať nevykonateľným,“ dodala Stavrovská s tým, že práve tu vidí riziko zásahu do práv osôb so zdravotným postihnutím.

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v prvom čítaní. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
.

