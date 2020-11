Mazák sa už zaoberá členmi výberových komisií

Bratislava 2. novembra (TASR) – Po hromadnom výberovom konaní začiatkom septembra sa predseda Súdnej rady SR Ján Mazák začal podrobne a menovite zaoberať členmi výberových komisií. Vyradil tých, ktorí boli trestne stíhaní, ako aj tých, ktorým sa skončili funkcie sudcov.Problematikou sa bude bližšie zaoberať aj novembrové pracovné stretnutie a zasadnutie Súdnej rady. Mazák tak reagoval na list, ktorý mu zaslala Nadácia Zastavme korupciu. Žiadala ho o zabezpečenie čo najlepšieho zloženia výberových komisií.Mazák pripomenul, že v októbri Súdna rada riešila problematiku vyradenia členov výberových komisií, ako aj ich doplnenie na základe návrhov členov Súdnej rady, ako aj z externého prostredia.informoval v odpovedi, ktorú TASR zaslala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.Mazák zároveň upozornil, že proces voľby nových členov výberových komisií je náročný, nemal by sa uponáhľať.skonštatoval. Medzi ľuďmi, ktorí spĺňajú kritériá na danú pozíciu, je podľa neho málo takých, ktorí súhlasia s tým venovať dvakrát do roka tri dni výberovým konaniam.skonštatoval. Pripomenul tiež, že nových ľudí do výberových komisií musí Súdna rada zvoliť. Predtým ich musí pozvať na zasadnutie, aby sa prezentovali a boli vypočutí.Nadácia Zastavme korupciu pripomína, že medzi osobami, ktoré môžu vyberať nových sudcov, sa nachádzajú aj také, ktorým podľa medializovaných informácií hrozí trestné či disciplinárne stíhanie.