Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

Bratislava 1. apríla (TASR) - Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) sa zvýši zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady. Takisto sa zmení aj proces voľby riaditeľa fondu. Vyplýva to z novely zákona o FnPŠ, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.Bratislava 1. apríla (TASR) - Úpravu aktivít, ktoré sú povolené alebo zakázané v chránených územiach, by mala priniesť novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložili ju poslanci zo SNS. Návrhom chcú posilniť ochranu vlastníckeho práva, zabezpečiť proporcionalitu v zásahoch do práv súkromných vlastníkov a zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť právnych procesov v oblasti ochrany prírody.Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh zákona o pomoci osobám zažívajúcim násilie. Do parlamentu ho predložila skupina poslankýň za opozičné hnutie PS. Chcela ním zabezpečiť právny rámec, ktorý by efektívne ochránil osoby pred rôznymi formami rodovo podmieneného násilia.Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní nepodporili návrh opozičného PS, aby študenti vysokých škôl (VŠ) dostali možnosť predĺžiť si štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu o jeden rok bez nutnosti platenia školného. Presadiť to chceli cez novelu zákona o vysokých školách.Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní nepodporili novelu zákona o odpadoch z dielne opozičného PS. Hnutie navrhovalo, aby k zberným nádobám na odpad mali rovnocenný prístup aj osoby s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ako napríklad nevidiaci, slabozrakí, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo inkontinentní.Bratislava 1. apríla (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietlo uznesenie k stavu vodárenstva na Slovensku. To reagovalo na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o výsledku vlaňajšej kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach. Návrh predložila skupina poslancov za opozičné hnutie PS. Odôvodnila to tým, že zistenia zo správy sú natoľko alarmujúce, že parlament by na ne mal adekvátne reflektovať.